MotoGP | GP Repubblica Ceca 2025: Sprint Race in DIRETTA (live e foto)

15:38 Nessun provvedimento nei confronti di Marc Marquez, Ogura e Rins

15:25 Marc Marquez under investigation per la pressione delle gomme!

GIRO 10 – ULTIMO GIRO! 🏁 BANDIERA A SCACCHI! Marc Marquez vince la Sprint Race del Gran Premio della Repubblica Ceca! Secondo Acosta davanti a Bastianini, Bezzecchi, Quartararo, R.Fernandez, Bagnaia, Zarco, P.Espargarò e Binder. Undicesimo Martin, a seguire: Miller, Oliveira, Aldeguer, Marini, Ogura, A.Fernandez, A.Marquez, Rins e Mir

GIRO 9 – Bezzecchi sorpassa Quartararo e sale quarto. M.Marquez sorpassa Acosta e torna al comando della gara

GIRO 8 – TOP 10: Acosta, M.Marquez, Bastianini, Quartararo, Bezzecchi, Bagnaia, R.Fernandez, Zarco, P.Espargarò e Marini

GIRO 7 – Bezzecchi sorpassa Bagnaia e sale quinto

GIRO 6 – 5 GIRI AL TERMINE! Dal replay si vede Bagnaia che rallenta e fa passare diverse moto. Caduta di Di Giannantonio, rider OK! Anche M.Marquez fa la stessa cosa di Bagnaia, fa passare Acosta. Probabile pressione gomme

GIRO 5 – 1 secondo tra M.Marquez e Bagnaia. Errore di Bagnaia che scivola terzo. Acosta si porta secondo. Quartararo sorpassa Bagnaia e sale quarto

GIRO 4 – TOP 10: M.Marquez, Bagnaia, Acosta, Quartararo, Bastianini, R.Fernandez, Bezzecchi, Zarco, Marini e P.Espargarò. M.Marquez si porta a otto decimi di vantaggio. Bastianini sorpassa Quartararo e sale quarto

GIRO 3 – Bastianini pronto all’attacco su Quartararo. Mezzo secondo tra M.Marquez e Bagnaia

GIRO 2 – Bastianini sorpassa Martin, incidente tra A.Fernandez e Nakagami. Piloti OK! Contatto tra Quartararo e Bezzecchi, restano in pista. Bastianini è quinto

GIRO 1 – 🚦 PRONTI E VIA! Ottima partenza di Bagnaia che si porta davanti dietro a M.Marquez che poco dopo lo sorpassa. Terzo Quartararo davanti ad Acosta. Problemi per Mir. TOP 10: M.Marquez, Bagnaia, Quartararo, Acosta, Bezzecchi, R.Fernandez, Martin, Bastianini, Zarco e P.Espargarò. Undicesimo Marini, seguito da: Binder, Miller, Oliveira, Aldeguer, Ogura, Di Giannantonio, Nakagami, A.Marquez, Rins, A.Fernandez e Mir

15:02 I piloti arrivano sulla griglia di partenza!

15:00 Parte il giro di formazione!

Diretta Sprint Race GP Repubblica Ceca Brno – Amici di MotoGrandPrix, rieccoci collegati con il circuito di Brno dove, a partire dalle 15:00 si disputerà la 12esima Sprint Race della MotoGP 2025, quella del Gran Premio della Repubblica Ceca.

Seguiteci su questa pagina per non perdervi i momenti più importanti della mini race, con diretta testuale e aggiornamenti in tempo reale dal circuito.

Davanti a tutti, scatterà Francesco Bagnaia davanti a Marc Marquez e Fabio Quartararo. Quarto Bezzecchi, a seguire: Mir, R.Fernandez, Acosta, A.Marquez, Zarco e Miller che chiude la TOP 10.

DIRETTA SPRINT RACE GP REPUBBLICA CECA DALLE 15:10