MotoGP | Gp Brno Sprint Race: Marquez batte Acosta, Bastianini ottimo terzo

MotoGP Gp Repubblica Ceca Brno Sprint Race – Vittoria con il “giallo” quella di Marc Marquez nella Sprint Race di Brno, teatro del Gran Premio della Repubblica Ceca, 12esima tappa del Motomondiale 2025.

L’otto volte iridato della Ducati aveva rallentato quando era saldamente in testa nel corso del quinto giro, cosa accaduta nel giro precedente al team-mate Pecco Bagnaia.

I due piloti Ducati hanno avuto un problema di pressione della gomma e per farla rientrare nel range, si sono fatti passare dagli altri piloti. Marquez è comunque rimasto attaccato a Pedro Acosta, che aveva preso il suo posto in testa alla gara, e che poi è rientrato nel range, portando poi l’attacco finale al pilota della KTM. Per Marquez 11esima vittoria stagionale su 12 Sprint disputate.

Sul terzo gradino del podio un grandissimo Enea Bastianini, con il pilota riminese che una settimana fa era in ospedale a causa di una forte infiammazione all’appendicite e che trova la prima gioia con la moto della casa austriaca, che piazza due moto sul podio, grande la “Bestia”.

Quarto all’arrivo Marco Bezzecchi, che dopo un contatto con la Yamaha di Fabio Quartararo, ha portato la sua Aprilia Rs-GP25 a lottare per il podio sino alla bandiera a scacchi.

Il “Bez” ha avuto la meglio sul compagno di marca Raul Fernandez (Trackouse Racing) e su un Pecco Bagnaia che partito dalla pole, era in seconda posizione sino al quarto giro, quando ha improvvisamente rallentato facendosi passare da più piloti, tra cui Bezzecchi, Quartararo e Fernandez e che ha chiuso settimo. A fine gara non è stato sotto investigazione per la regola sulla pressione delle gomme, ma visto cosa è accaduto al giro successivo al suo team-mate Marquez, potrebbe aver avuto lo stesso problema.

A punti anche Johann Zarco con la Honda del Team LCR e il tester KTM Pol Espargarò, che sostituisce l’infortunato Maverick Vinales in sella alla RC16 del Team Tech3, ndr.

Decimo al traguardo Brad Binder con la KTM, undicesimo il rientrante Jorge Martin, che in sella all’Aprilia RS-GP25 Factory ha preceduto le Yamaha Pramac di Jack Miller e Miguel Oliveira e la Ducati GP 24 del Gresini Racing del rookie Fermin Aldeguer.

Luca Marini in sella alla Honda Factory ha chiuso 15esimo, davanti all’Aprilia Trackhouse di Ai Ogura, alla Ducati Gresini di Alex Marquez (pessima partenza dello spagnolo, ndr), alla Yamaha di Alex Rins e al team-mate Joan Mir.

Caduti senza conseguenze Augusto Fernandez e Takaaki Nakagami (quest’ultimo steso dal tester Yamaha, ndr) e il nostro Fabio di Giannantonio, rider VR46 Racing Team, scivolato mentre era nelle retrovie.

Con questa vittoria Marc Marquez si porta a quota 356 punti, 95 in più di suo fratello Marc e 156 più di Bagnaia.

