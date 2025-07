Moto2 | Gp Brno Qualifiche: Baltus, pole con record, Pasini grande ottavo

Moto2 GP Repubblica Ceca Brno Qualifiche – Barry Baltus si è aggiudicato la pole position del Gran Premio della Repubblica Ceca classe Moto2, 12esimo appuntamento del Motomondiale 2025, in programma sul tracciato di Brno.

Per il pilota belga del Fantin Racing si tratta della prima pole in carriera, arrivata anche grazie alla scia di un ingenuo Joe Roberts (Onlyfans American Racing Team), che ha tirato il #7 nel suo giro buono. Roberts partirà comunque dalla prima fila, secondo tempo (solo 20 i millesimi che lo separano da Baltus, ndr) dove troviamo anche il suo team-mate Marcos Ramirez, che però in gara dovrà scontare un doppio long lap penalty per aver “steso” Albert Arenas al Sachsenring.

Seconda fila e quarto tempo per il leader della classifica iridata Manuel Gonalez (Intact GP), che avrà accanto a se l’ottimo rookie del Team Aspar, Daniel Holgado e il team-mate Senna Agius.

Jake Dixon con le migliori delle Boscoscuro, quella del Marc VDS Racing Team, è settimo e condividerà la terza fila con un grande Mattia Pasini (Fantic Racing Redemption), che a quasi 40 anni smessi per questo weekend i panni da commentatore ha mostrato quanto meriti ancora di poter correre, con loro il team-mate di Dixon, Filip Salac.

Quarta fila per i piloti Boscoscuro Sync SpeedRS Team, Alonso Lopez e Celestino Vietti, che con il decimo e undicesimo tempo precedono Izan Guevara.

Non è riuscito a passare la Q1 il nostro Tony Arbolino, che sarà costretto a scattare dalla 19esima casella, settima fila con la sua Boscoscuro. Il pilota del Pramac Racing è davanti ad un altro deluso, l’iridato 2024 della Moto3 David Alonso, solamente 20esimo con la Kalex del Team Aspar. Partirà dalla pit-lane per una penalità Diogo Moreira (Italtrans Racing Team), penalità riferita al Sachsenring, quando era rientrato in pista non in sicurezza, venendo tamponato da Alonso.

Sessione da dimenticare per Aron Canet, che sarà costretto a partire dalla 18esima casella. Un brutto colpo per lo spagnolo del Fantic Racing che è secondo nella classifica iridata a -9 da Gonzalez e che sarà costretto ad una grande rimonta.

Foto: Valter Magatti

