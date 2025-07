Moto3 | GP Brno Qualifiche, Pini: “Questa Pole è un riscatto importante”

Moto3 Brno Qualifiche – Fantastica Pole Position per il rookie Guido Pini che domani scatterà davanti a tutti. Il pilota del team Liqui Moli Intact GP, ha ammesso che questo risultato è il riscatto dopo un inizio di stagione difficile.

Dichiarazioni Guido Pini, Qualifiche GP Brno

“Sapevo che avrei potuto fare bene, dopo mi riguardo la Pole! Weekend molto positivo, sapevamo che era una pista buona per noi perché mi piacciono le piste scorrevoli. Siamo arrivati carichi dopo il weekend del Sachsenring. Una Pole è sempre una Pole, siamo partiti carichi e convinti di poter fare bene. E’ stata una bella emozione. E’ una cosa che cercavamo da tempo, un riscatto importante perché dall’inizio dell’anno abbiamo faticato. Partire davanti sarà bellissimo, lo abbiamo fatto in una pista storica. Dove ho sempre peccato è stata la qualifica, sono un pilota più da gara. La qualifica era una delle cose da migliorare perché partire davanti in Moto3 è già un bel lavoro, adesso tocca lavorare per la gara, battagliare e cercare di stare davanti il più possibile”