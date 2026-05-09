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MotoGP | GP Le Mans: Martin vince la Sprint Race, infortunio per Marc Marquez: gli highlights [VIDEO]

Sul podio Pecco Bagnaia e Marco Bezzecchi

di Jessica Cortellazzi9 Maggio, 2026
MotoGP | GP Le Mans: Martin vince la Sprint Race, infortunio per Marc Marquez: gli highlights [VIDEO] MotoGP | GP Le Mans: Martin vince la Sprint Race, infortunio per Marc Marquez: gli highlights [VIDEO]

Vi proponiamo gli highlights della Sprint Race del Gran Premio di Le Mans, quinto appuntamento della stagione 2026 del Motomondiale. Ad ottenere la vittoria è stato Jorge Martin che ha preceduto la Ducati di un ritrovato Francesco Bagnaia e l’altra Aprilia di Marco Bezzecchi.

Gara sfortunata per Marc Marquez. Il nove volte iridato, è stato autore di una bruttissima caduta all’ultimo giro che gli ha causato la rottura del quinto metatarso del piede destro. Lo spagnolo, che è già in partenza per Madrid sarà operato nei prossimi giorni e ha fatto sapere che si opererà anche alla spalla destra per rimuovere una vite danneggiata che gli procura problemi al nervo radiale. I tempi di recupero saranno piuttosto lenti.

Tornando alla classifica della gara odierna, quarta posizione per Pedro Acosta davanti al pilota di casa, Fabio Quartararo. Sesto Joan Mir con la Honda a precedere l’Aprilia Trackhouse di Ai Ogura e la Ducati del team Gresini di Alex Marquez. Chiudono la TOP 10 le Honda LCR di Diogo Moreira e Johann Zarco.


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