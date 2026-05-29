MotoGP | Gp Mugello: a Di Giannantonio le pre-qualifiche, poker tricolore

MotoGP Pre-qualifiche GP Italia Mugello – Grand’Italia nelle pre-qualifiche del Mugello, teatro della settima tappa della MotoGP 2026.

Ad ottenere il miglior tempo (bissando il risultato delle FP1) è stato Fabio Di Giannantonio, che in sella alla Ducati Desmosedici GP 26 del VR46 Racing Team ha fatto segnare il best-lap di 1:44.808.

In seconda posizione staccato di soli 0.091s troviamo un’altra Ducati, quella di Pecco Bagnaia, che in sella alla GP 26 del Ducati Lenovo Team ha percorso 22 giri, il migliore al 21esimo passaggio.

Bella sorpresa in terza piazza, troviamo infatti un redivivo Enea Bastianini, che riporta la KTM del Team Tech3 nelle posizioni di vertice. La “Bestia” che paga un gap di 0.103s, precede un altro italiano per un poker tutto tricolore. Si tratta di Franco Morbidelli, che in sella alla seconda Desmosedici del VR46 Racing Team ha girato in 1:44.959.

Ottimo quinto tempo per Fermin Aldeguer che in sella alla Ducati del BK8 Gresini Racing MotoGP ha preceduto il connazionale e rientrante Marc Marquez.

Il nove volte iridato ha guidato in maniera abbastanza disinvolta, ora lo “scoglio” da superare è quello della distanza gara. Il #93 della casa di Borgo Panigale che paga un gap dalla vetta di poco più di due decimi, è davanti alle Aprilia Factory di Marco Bezzecchi e Jorge Martin, già in pista con in mostra il nuovo sponsor Monster Energy.

Qualificati direttamente alla Q2 anche un sorprendente Alex Rins su Yamaha Factory e il rookie Honda LCR, Diogo Moreira.

Dovranno passare dalla “tagliola” della Q2 tra gli altri: i piloti del Trackhouse MotoGP Team Ai Ogura e Raul Fernandez, le KTM di Pedro Acosta e Maverick Vinales, le Honda Factory di Joan Mir e Luca Marini (19esimo, ndr), le Yamaha di Jack Miller, Fabio Quartararo e Toprak Razgatlioglu, la KTM di Brad Binder, la Ducati del Gresini Racing di Michele Pirro (che sostituisce l’infortunato Alex Marquez) e la Honda LCR di Cal Crutchlow (che sostituisce l’infortunato Johann Zarco).

Da segnalare due bandiere rosse. La prima a 30 minuti dalla fine quando Fabio Quartararo è caduto alla Borgo San Lorenzo-Materassi venendo colpito dalla sua stessa moto (fortunatamente senza nessuna conseguenza, ndr) e la seconda a 12 minuti dalla fine quando Brad Binder ha appoggiato la sua KTM ferma per un problema tecnico sul muretto dopo l’uscita dei box.

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