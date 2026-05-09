MotoGP | GP Le Mans Sprint Race, Ogura: “Passo abbastanza accettabile”

In una Sprint Race combattuta e ricca di duelli sul tracciato di Le Mans, Ai Ogura è riuscito a conquistare un buon settimo posto al termine di una gara gestita con intelligenza e caratterizzata da un ritmo competitivo soprattutto nella parte centrale e finale. Il rookie giapponese ha mostrato ancora una volta segnali incoraggianti nel confronto con i piloti più esperti della categoria, riuscendo a recuperare terreno dopo un avvio complicato e mettendo in evidenza una crescita costante nel corso del weekend francese. Al termine della Sprint, Ogura ha commentato la sua prestazione analizzando nel dettaglio le difficoltà avute in partenza e nelle prime curve, ma anche gli aspetti positivi emersi dal passo gara mostrato a Le Mans.

Dichiarazioni Ai Ogura, Sprint Race GP Le Mans

“È stata una Sprint discreta, a parte la partenza e le prime curve, è andata piuttosto bene. Il passo era abbastanza accettabile, ma ho perso parecchio tempo, soprattutto per superare Johann (Zarco,ndr), e poi sono riuscito a riprendere i piloti davanti a me e ho avuto un buon ritmo durante la Sprint, specialmente nella parte centrale e finale. Ho semplicemente fatto di nuovo una brutta partenza e in curva tre e curva quattro, subito dopo il via, non sono stato davvero efficace: il mio approccio non è stato d’aiuto, ma è positivo saperlo già oggi, così posso lavorarci domani”