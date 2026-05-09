MotoGP

MotoGP | GP Le Mans Sprint Race, Ogura: “Passo abbastanza accettabile”

Il pilota giapponese ha concluso in settima posizione

di Jessica Cortellazzi9 Maggio, 2026
MotoGP | GP Le Mans Sprint Race, Ogura: “Passo abbastanza accettabile” MotoGP | GP Le Mans Sprint Race, Ogura: “Passo abbastanza accettabile”

In una Sprint Race combattuta e ricca di duelli sul tracciato di Le Mans, Ai Ogura è riuscito a conquistare un buon settimo posto al termine di una gara gestita con intelligenza e caratterizzata da un ritmo competitivo soprattutto nella parte centrale e finale. Il rookie giapponese ha mostrato ancora una volta segnali incoraggianti nel confronto con i piloti più esperti della categoria, riuscendo a recuperare terreno dopo un avvio complicato e mettendo in evidenza una crescita costante nel corso del weekend francese. Al termine della Sprint, Ogura ha commentato la sua prestazione analizzando nel dettaglio le difficoltà avute in partenza e nelle prime curve, ma anche gli aspetti positivi emersi dal passo gara mostrato a Le Mans.

Dichiarazioni Ai Ogura, Sprint Race GP Le Mans

“È stata una Sprint discreta, a parte la partenza e le prime curve, è andata piuttosto bene. Il passo era abbastanza accettabile, ma ho perso parecchio tempo, soprattutto per superare Johann (Zarco,ndr), e poi sono riuscito a riprendere i piloti davanti a me e ho avuto un buon ritmo durante la Sprint, specialmente nella parte centrale e finale. Ho semplicemente fatto di nuovo una brutta partenza e in curva tre e curva quattro, subito dopo il via, non sono stato davvero efficace: il mio approccio non è stato d’aiuto, ma è positivo saperlo già oggi, così posso lavorarci domani”

Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Tags
Leggi altri articoli in MotoGP

Lascia un commento

You must be logged in to post a comment Login

Guarda anche

Foto MotoGP SBK

motogp-jerez-gp-spagna-2026-00019motogp-jerez-gp-spagna-2026-00029motogp-jerez-gp-spagna-2026-00027motogp-jerez-gp-spagna-2026-00035motogp-jerez-gp-spagna-2026-00026motogp-jerez-gp-spagna-2026-00018motogp-jerez-gp-spagna-2026-00015motogp-jerez-gp-spagna-2026-00045motogp-jerez-gp-spagna-2026-00040motogp-jerez-gp-spagna-2026-00016motogp-jerez-gp-spagna-2026-00036motogp-jerez-gp-spagna-2026-00017

Classifiche

MotoGP

Moto2

Moto3

Classifiche Team

MotoGP

Moto2

Moto3

Ultime news