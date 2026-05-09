MotoGP | GP Le Mans Sprint Race: lo Sky Tech della caduta di Marc Marquez [VIDEO]

Brutta caduta per Marc Marquez nella fase finale della Sprint Race del Gran Premio di Francia, quinto appuntamento della MotoGP 2026.

Come potete vedere nello Sky Tech nell’analisi di Mauro Sanchini, il nove volte iridato ha perso il posteriore della sua Ducati Desmosedici GP e una volta ripreso aderenza è stato vittima di un brutto high-side con una pesante ricaduta sul piede destro, che ha riportato la frattura del quinto metatarso.

Il pilota ha spiegato che sarà operato anche alla spalla destra che gli da ancora fastidio dopo la caduta di Indonesia 2025, quando venne tamponato da Marco Bezzecchi.

Una vite messa dopo quell’operazione si è spostata e va a toccare il nervo, impedendo al #93 della casa di Borgo Panigale di guidare al meglio. L’operazione consisterà nella rimozione della vite. I tempi di recupero non sono noti, ma salterà sicuramente il Gran Premio di casa a Barcellona.

Dichiarazioni Marc Marquez Infortunio Sprint Race GP Francia Le Mans MotoGP 2026

“L’infortunio di oggi è una frattura al quinto metatarso del piede destro e, per questo dovrò andare sotto ai ferri. Non lo avevo ancora annunciato, ma avevo già programmato un’operazione chirurgica alla spalla destra nei giorni successivi al Gran Premio di Catalunya, perché dopo Jerez ho capito che qualcosa non andava. Ho fatto degli esami dai quali è emerso che, a seguito della caduta in Indonesia, avevo una vite rotta e un’altra piegata in una direzione strana. Quest’ultima finiva per toccare il nervo radiale, che è molto importante per il braccio, e questo spiega i fastidi, che si presentano solo nei weekend di gara, e le cadute recenti. Dobbiamo affrontare questa situazione con calma, in quanto si tratta di un’operazione lunga, restare positivi e vedere come evolve la situazione.”





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