MotoGP | GP Le Mans, caduta per Marc Marquez: frattura metatarso piede destro [VIDEO]

A seguito della bruttissima caduta nel corso dell’ultimo giro del Gran Premio di Le Mans, Marc Marquez ha riportato la frattura del quinto metatarso del piede destro. Volerà subito a Madrid e nei prossimi giorni verrà operato. Ha sorpreso poi l’aggiornamento che il pilota della Ducati ha voluto dare e che finora non aveva voluto dire: aveva programmato già l’operazione alla spalla destra per rimuovere la vite rotta riscontata dopo la caduta in Indonesia dell’anno scorso, ha cambiato sede andando a toccare il nervo radiale che inevitabilmente causa problemi alla guida.

Dichiarazioni Marc Marquez su infortunio piede destro, GP Le Mans

“Quando cado provo sempre ad alzarmi veloce ma ho sentito qualcosa al piede. Per fortuna mi sono rotto solo il 5° metatarso e devo operarmi. Non avevo detto fino ad ora ma avevo già programmato un’operazione alla spalla destra perché dopo Jerez ho sentito che c’era qualcosa che non andava. Sono andato convinto mentalmente che stavo bene ma non era così. Della caduta dell’Indonesia va tutto bene ma la vite rotta ha cambiato direzione che tocca il nervo radiale, è per questo che non guido bene e faccio le cadute strane. Ci vuole calma, togliere questa vite, è un’operazione che non è rischiosa ma richiede tempo. Per questo guidavo piano qui, sapevo che mancava un giro, mi sono rilassato ma in quel punto non ho cambiato indirizzo come pensavo, il corpo non mi ha seguito. Adesso è importante che sistemiamo tutto, vediamo per il Mugello. Quella della spalla non è un recupero lungo ma devono aprire e togliere la vite. Io a casa mi sentivo bene, guidando il cross mi sentivo bene ma in MotoGP, quando metto il braccio in avanti la vite tocca il nervo e per questo andavo peggio, sentivo che il braccio si bloccava. Almeno c’è una soluzione”



