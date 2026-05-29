SBK | Gp Aragón FP: Lecuona è il migliore nelle FP2, ma domina Bulega la giornata del venerdì

La prima giornata di prove libere del WorldSBK ad Aragón si è conclusa con le Ducati Aruba.it Racing di Nicolò Bulega e Iker Lecuona, sempre al comando della classifica dei tempi. Più veloce nel mattino il primo del campionato, che ha mantenuto il miglior tempo di tutto il venenrdì, nonostante sia stato proprio il suo compagno il primatista delle FP2. Due classifiche a leader invertiti, che anche sotto il sole della Spagna, non hanno lasciato spazio agli avversari.

In quello che possiamo considerare il primo round estivo di questa stagione, l’innalzarsi delle temperature ha sfiancato moto e piloti, che nel pomeriggio hanno girato complessivamente più piano, rispetto alle FP1, ma ci sono state comunque delle belle sorprese. Nella classifica combinata svetta quindi Bulega in 1’48.916, seguito da Lecuona in 1’48.938, che accolgono nell virtuale prima fila il britannico Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team) col tempo di 1’49.442, che precede di pochissimo il compagno di team Axel Bassani (bimota by Kawasaki Racing Team) fermo a 1’49.495.

Inquinta posizione c’è Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team), che ha percorso solo due giri nel primo turno, davanti a Yari Montella (Barni Spark Racing Team) e Lorenzo Baldassarri (Team Goeleven), che ha accusato anche un problema tecnico durante le prove del mattino. Ottavo Tarran MacKenzie (MGM Optical Express Racing), anch’egli caduto nelle FP2, che precede Tom Bridewell (Ducati Advocates) e Alberto Surra (Motocorsa Racing) a chiudere la top ten.

L’undicesimo tempo è di Àlvaro Bautista (Barni Spark Racing Team), che stoico come pochi, corre vistosamente zoppicante dopo l’infortunio occorsogli a Most. Dodicesimo Garrett Gerloff (Kawasaki WorldSBK Team), che con l’unica Kawasaki del mondiale, si posiziona davanti alla prima Yamaha, quella di Xavi Vierge (Pata Maxus Yamaha), avvicinato dal quattordicesimo tempo di Somkiat Chantra (Honda HRC) che abilmente, cerca di portare la sua Honda fuori dal pantano dell’ultimo periodo. Dietro di lui ci sono Andrea Locatelli(Pata Maxus Yamaha) e Remy Gardner (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team) che lo dividono dal compagno Jake Dixon (Honda HRC) ed è la prima volta quest’anno che abbiamo la coppia di piloti titolari nel team della casa alata.

Continua la giostra dei sostituti in BMW con Michael van der Mark (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) diciottesimo, ancora al posto di Miguel Oliveira, davanti a Stefano Manzi (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team) e all’altro turnista Hannes Sommer (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team). Chiudono lo schieramento, quasi a garanzia, Bahattin Sofuoğlu (Motoxracing) e Mattia Rato (Motoxracing).

Superbike Gp Aragón: Combinata FP Top Six – I tempi finali

1. Nicolò Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) 1’48.916

2. Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati) 1’48.938 +0.022

3. Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team) 1’49.442 +0.526

4. Axel Bassani (bimota by Kawasaki Racing Team) 1’49.495 +0.579

5. Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team) 1’49.551 +0.635

6. Yari Montella (Barni Spark Racing Team) 1’49.609 +0.693

Gli orari della Superbike 2026 a Most

Sab 30 MAGGIO

FP3 09:40

Superpole 11:15

RACE 1 14:00

Dom 31 MAGGIO

WUP 09:20

Superpole Race 11:10

RACE 2 15:30