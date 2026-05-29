MotoGP | GP Mugello Day 1, Marc Marquez: “Devo avere pazienza, non mi sento ancora bene sulla moto” [VIDEO]

Il weekend del Mugello segna un momento importante nella stagione di Marc Marquez. Dopo settimane difficili e un nuovo intervento chirurgico al braccio destro, il campione spagnolo è tornato in pista con molte incognite ma anche con segnali incoraggianti. L’obiettivo principale del pilota Ducati non era tanto il risultato cronometro alla fine del venerdì, quanto capire se l’operazione effettuata nelle scorse settimane avesse finalmente risolto il problema al nervo radiale.

Il nove volte iridato ha affrontato le prime sessioni sul tracciato toscano con cautela, consapevole che la sua condizione fisica sia ancora lontana dal livello ideale. Nonostante il passaggio diretto in Q2 ottenuto grazie al sesto tempo nelle Practice, lo spagnolo ha ammesso di non sentirsi ancora completamente a suo agio sulla moto, soprattutto nei cambi di direzione e nelle curve a destra, dove continua a perdere terreno rispetto ai piloti più veloci.

Il bilancio, però, resta positivo. La scomparsa della sensazione di intorpidimento a mano e braccio rappresenta infatti il primo vero successo dopo l’operazione. Marquez ha spiegato che il recupero richiederà ancora tempo e che il lavoro ora sarà quello di ritrovare gradualmente forza, sensibilità e fiducia, senza forzare troppo in una fase delicata della stagione.

Dichiarazioni Marc Marquez Prove GP Mugello

“Questa sessione di Prove del venerdì era la più importante per me perché sapevo che se rischiavo, almeno domani partiamo a metà gruppo. Vediamo come mi sveglio, la cosa più importante per me era valutare l’operazione e il feeling al nervo radiale. Non ho avuto problemi ed è stato importante, devo avere pazienza perché non mi sento bene sulla moto, devo lavorare sul muscolo, il nervo va bene. Questa mattina è stata strana, non volevo uscire perché la pista era mezza bagnata e ho aspettato al box. Nel pomeriggio invece il grip era buono. Siamo lontani, un giro secco l’ho fatto bene ma sul passo gara siamo a mezzo secondo dal più forte che penso che sia Bagnaia. Non so perchè ci siano delle strisce nere in pista e non dovrebbero essere lì perché ti tolgono fiducia, quando le prendi si chiude il davanti e sono pericolose”



