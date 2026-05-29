MotoGP | GP Mugello Day 1, Morbidelli: “I miglioramenti dei test si sono visti”

MotoGP GP Italia Pertamina Enduro VR46 – Buona partenza per Franco Morbidelli nel venerdì del Gran Premio d’Italia al Mugello. Il pilota del Pertamina Enduro VR46 Racing Team ha aperto il weekend di casa con segnali incoraggianti, mostrando velocità e costanza sia nelle FP1 sia nelle Prove del pomeriggio. Dopo aver centrato la Top 10 in condizioni miste nella prima sessione, l’italo-brasiliano ha ulteriormente migliorato il proprio ritmo conquistando l’accesso diretto alla Q2 grazie al tempo di 1:44.959. Un risultato che conferma i progressi emersi nei recenti test di Barcellona e che alimenta l’entusiasmo del pubblico italiano in vista del weekend del Mugello.

Dichiarazioni Franco Morbidelli Prove GP Italia Mugello MotoGP 2026

“È stata una giornata positiva, sono molto contento. Siamo riusciti a fare un buon time attack oggi, i miglioramenti dei test di Barcellona si sono visti e li ho sentiti sulla moto. Lavorando nel modo giusto, abbiamo migliorato a poco a poco il feeling con la moto e sono molto soddisfatto di questo. Nel primo time attack stavo andando ancora più forte, ma la bandiera rossa non mi ha permesso di concludere il giro. Il passo non è stato male, avevo un buon feeling in particolare con le gomme nuove. Stiamo lavorando per mettere insieme tutti i pezzi, così ci possiamo divertire davvero! Al Mugello l’obiettivo sarà far bene davanti al pubblico italiano, a casa nostra!”

3.5/5 - (6 votes)