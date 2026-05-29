MotoGP | GP Mugello Day 1, Marini: “Non riuscivo ad avere il giusto feeling”

MotoGP GP Mugello Honda – Il venerdì del Gran Premio di casa si è rivelato più complicato del previsto per Luca Marini. Il pilota della Honda ha chiuso la giornata soltanto in 19esima posizione, lontano dalle aspettative con cui aveva affrontato le prime sessioni del weekend. Al centro del lavoro del pesarese c’era soprattutto la ricerca del giusto feeling con la gomma posteriore soft, ma le sensazioni non sono mai state del tutto positive nel corso della giornata. Nonostante un risultato ben al di sotto delle aspettative e una situazione più difficile del previsto in vista del sabato, Marini resta fiducioso di poter individuare le soluzioni necessarie insieme alla squadra per compiere un passo avanti nel prosieguo del weekend.

Dichiarazioni Luca Marini Prove GP Italia MotoGP MotoGP 2026

“Ho iniziato con una gomma posteriore soft nuova, ma non riuscivo ad avere il giusto feeling. Quando sono passato alla media, le sensazioni erano migliori, quindi abbiamo lavorato per adattare la moto in quella direzione. Alla fine della sessione ho rimontato la soft, poi è arrivata una bandiera rossa e ho perso parecchio feeling. Stasera dobbiamo analizzare tutto a fondo per capire perché non siamo riusciti a migliorare di più, perché non sono stato in grado di raggiungere il livello che volevo. Continuiamo a lavorare per trovare ciò di cui abbiamo bisogno per domani”

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