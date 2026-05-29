MotoGP | Mugello: l’album dei ricordi e il rinnovo sempre più vicino

Nel venerdì del Gran Premio d’Italia in programma al Mugello, si è svolta una mostra fotografica che attraversa mezzo secolo di corse e di Campioni sulle due ruote.

50 anni di velocità e leggende” si legge entrando al Media Center dell’autodromo dove le pareti sono tappezzate delle immagini di piloti e momenti storici, scelti pescando nel grande archivio del Mugello Circuit con l’aiuto di Gigi Soldano in veste di direttore artistico.

A tagliare il nastro tricolore, al fianco del direttore dell’autodromo Paolo Poli, il sindaco di Scarperia e San Piero a Sieve Federico Ignes e lo stesso Soldano che hanno celebrato un legame indissolubile come quello tra il circuito ed il motociclismo.

Dichiarazioni Paolo Poli Mugello 2026

“E’ un modo per ringraziare tutti i nostri compagni di viaggio e ricordare il lavoro fatto. Siamo un circuito ormai riferimento a livello mondiale, capace di innovare su sicurezza e strutture ma anche di mantenere lo stesso layout di pista che ha messo alla prova tanto Agostini o Roberts quanto i campioni di oggi.” – le parole di Poli all’inizio del lungo week end di gara che coincide con l’imminente prolungamento del contratto per i prossimi cinque anni della MotoGP in Toscana.

“Il rapporto è felice da oltre trent’anni, la trattativa è ben avviata entrambe le parti hanno la volontà di sottoscrivere l’accordo il prima possibile” conferma Poli ricordando che l’ultimo contributo dovrebbe arrivare dalla Regione: “Dobbiamo avere la certezza che ci sostenga in questo percorso dal punto di vista economico come ha sempre fatto in passato, ormai è l’unico modo per portare avanti eventi di questa portata ma siamo ottimisti, la discussione procede bene”.

Mugello che ha aperto le porte alla prima invasione di tifosi, con un 10% in più sulle presenze dello scorso anno, ampliando i servizi a disposizione, dal Paddock ai parcheggi, per un investimento vicino ai 2,5mln di euro. “E’ il modo migliore per essere attrattivi a qualsiasi tipologia di gara nazionale o internazionale, penso al WEC (Campionato mondiale Endurance) ma anche se arrivasse una chiamata della Formula 1 siamo pronti.” la conferma del presidente Poli.

Riferimento di una macchina organizzativa imponente che ogni giorno porta in pista quasi mille persone per assicurare tutta la giornata di gara ed oltre 3mila impiegati in tutto il circuito del Mugello per gestire al meglio un evento che continua a generare visibilità, posti di lavoro e valore economico su tutto il territorio.

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