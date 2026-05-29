MotoGP | GP Mugello, Bezzecchi: “Aprilia merita il main sponsor per tutto il duro lavoro”

MotoGP GP Mugello Aprilia Racing – Marco Bezzecchi ha vissuto un venerdì di prove libere in costante crescita, riuscendo a gestire al meglio una giornata tutt’altro che semplice dal punto di vista delle condizioni della pista. La mattinata, infatti, è stata caratterizzata da un asfalto ancora insidioso dopo la pioggia caduta nelle ore precedenti, con la FP1 che ha rappresentato soprattutto un momento di raccolta dati e adattamento. Nel pomeriggio, invece, con la pista completamente asciutta e temperature più elevate, il pilota italiano è riuscito a compiere un netto passo avanti sul piano del feeling con la RS-GP26, trovando maggiore confidenza sia sul giro secco sia sul passo gara. Il risultato finale delle Prove, chiuse in settima posizione, ha così confermato i progressi fatti nel corso della giornata e gli ha permesso di accedere direttamente alla Q2, lasciando intravedere buone sensazioni in vista del prosieguo del weekend.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Prove GP Italia Mugello MotoGP 2026

“Sensazioni buone già da stamattina e le abbiamo confermate nel pomeriggio. Il time attack ci ha fatto soffrire, a me personalmente, sul passo mi sono trovato meglio. Al venerdì l’importante è stare nei 10, sicuramente le altre Ducati e Bastianini sono stati super veloci, hanno fatto uno step più grande di noi. Faceva caldo e non sono riuscito ad essere efficace, l’unico giro che mi era venuto meglio ho toccato il verde ma comunque è stata una bella giornata perché siamo stati veloci”

Dichiarazioni Marco Bezzecchi su Monster Energy Main Sponsor Aprilia

“Sono contento per massimo e l’Aprilia lo meritavano da tempo, frutto di tanto duro lavoro che fanno tutti a Noale e in pista. La fiducia reciproca non è mai mancata”

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