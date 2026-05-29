MotoGP | GP Mugello Day 1: le dichiarazioni dei Top 3

Il Mugello si tinge d’azzurro al termine del turno di prove che assegna l’accesso diretto al Q2 del Gran Premio d’Italia. Davanti a tutti c’è uno straordinario Fabio Di Giannantonio, autore del miglior tempo di giornata (1:44.808) e protagonista di un venerdì praticamente perfetto sul circuito toscano. Alle sue spalle un solidissimo Pecco Bagnaia a 91 millesimi dalla vetta e sempre competitivo tra le curve di casa, mentre Enea Bastianini (miglior pilota KTM), completa una splendida tripletta italiana che accende l’entusiasmo del pubblico del Mugello. Ecco le dichiarazioni dei tre protagonisti più veloci di questa sessione, rilasciate a Sky Sport.

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio, Prove GP Mugello

“Giornata positiva in termini di risultati ma è stata complicata, stiamo combattendo con i vari acciacchi e abbiamo cercato di sopravvivere, portando a casa l’accesso in Q2. Non ho guardato i setup degli altri, so che con Pecco stiamo portando avanti lo sviluppo della carena nuova. Che io e sappia, io e Alex (Marquez, ndr) siamo quelli che hanno la moto molto simile. Quando sono arrivato qui non ero forte in frenata, quest’anno sto frenando molto forte. Mi hanno detto che al T3 sono andato forte, ho cercato di essere pulito. Purtroppo non ho fatto tanti giri di fila, vado forte ma dobbiamo lavorare per cercare di spingere”

Dichiarazioni Francesco Bagnaia, Prove GP Mugello

“Pista estremamente Ducati. Onestamente da subito, mi sono trovato bene, riuscivo a guidare forte, abbiamo deciso di non cambiare niente sul setup perché il livello del grip è molto basso e devi essere molto attento a tutto. Per il resto ci metti una pezza te che ci guidi. Quest’anno accuso tanto il poco grip dietro, mi manca quella spinta in più, gli altri piloti Ducati si lamentano del davanti. Moto simili ma richiediamo cose diverse. Per me la situazione è abbastanza chiara, ci sono diversi piloti che vanno veloci. Nella Sprint domani sarà importante capire il consumo della gomma posteriore perché rispetto agli altri anni il grip è calato ancora di più”

Dichiarazioni Enea Bastianini, Prove GP Mugello

“Grande giornata. Sicuramente il lavoro fatto nei test a Barcellona è servito. Quello che mi costava di più rispetto a Pedro era la frenata e quindi abbiamo cercato di trovare qualcosa per risolvere il problema. A fine giornata ci siamo avvicinati. Sicuramente dobbiamo ancora migliorare perché ci sono punti dove gli altri fanno la differenza. Il time-attack era un mio punto debole e qui sono riuscito a metterlo a posto. Il Mugello è una pista speciale ma non sempre sono andato forte a parte in gara che ho avuto un buon ritmo nelle gare passate, essere veloci a casa è più bello ancora. Dobbiamo andare per step, non possiamo pensare di giocarci la gara ma se sarò lì non mi tirerò indietro. Ci manca velocità con gomme usate, la pista sta peggiorando, c’è poco grip”