MotoGP | Gp Aragon Prove: Marquez domina

MotoGP Gp Aragon Prove – Marc Marquez si aggiudica anche il turno pomeridiano del Gran Premio di Aragon, dodicesima tappa del Motomondiale 2024.

Il pilota del team Gresini, con il crono di 1:45.801 ha preceduto per oltre due decimi i due alfieri Aprilia Aleix Espargarò e Maverick Vinales.

Quarto tempo per Jorge Martin (Pramac) che precede Alex Marquez, rallentato da un problema tecnico, e Francesco Bagnaia, in netta ripresa rispetto al difficilissimo turno della mattina. Settimo tempo per Franco Morbidelli, che precede un incredibile Johann Zarco su Honda del team LCR, e Raul Fernandez. Miguel Oliveira completa la top ten.

Fuori dai dieci gli altri italiani che saranno costretti a passare per la tagliola della Q1. I due piloti del team VR46, Fabio Di Giannantonio e Marco Bezzecchi, chiudono rispettivamente in 13esima e 14esima posizione. Enea Bastianini costretto a rallentare nel giro veloce per una bandiera gialla ha chiuso con il 15esimo tempo. Luca Marini ha chiuso 17esimo.

5/5 - (5 votes)