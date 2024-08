MotoGP | GP Aragon Day 1, Di Giannantonio: “Non era scontato riuscire a scendere in pista oggi”

MotoGP GP Aragon Ducati VR46 Racing Team – Fabio Di Giannantonio ha chiuso la prima giornata di prove del Gran Premio di Aragon, dodicesima tappa del Motomondiale 2024, con il 13esimo tempo.

Ricevuto il fit a gareggiare ieri e al rientro dopo la dislocazione della spalla sinistra rimediata in Austria, Fabio non è lontano dal gruppo dei più veloci. Nonostante il dolore, stacca un buon 1.46.946 nel finale di sessione e sfiora la TOP10.

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio Gp Aragon MotoGP 2024

“Bisogna essere obiettivi, non era scontato riuscire a scendere in pista oggi. Riesco a guidare, faccio fatica, soprattutto quando devo alzare il ritmo e spingere a fondo. Nei cambi di direzione ho dolore, mi sento limitato, non sono fluido. Nonostante tutto però sto andando forte, il passo non male, ci è però mancato qualcosa sul giro secco. Stiamo combattendo a denti stretti, non molliamo e cerchiamo di recuperare tutte le energie per domani. Mi sono sforzato molto, ho guidato forse con una posizione un po’ innaturale per sopperire al tutto e anche la tensione accumulata è tanta. Torniamo sui dati, riposiamo e torniamo in pista domani ancora più motivati.”

