MotoGP | Frattura al femore per Aldeguer

Highside in curva 1, intervento domani a Barcellona

di Jessica Cortellazzi8 Gennaio, 2026
MotoGP | Frattura al femore per Aldeguer MotoGP | Frattura al femore per Aldeguer

Il pilota del team Gresini Racing, Fermin Aldeguer, ha riportato una frattura alla diafisi del femore sinistro durante una sessione di allenamento al circuito di Aspar. Il pilota spagnolo è stato protagonista di un highside alla curva 1, probabilmente come conseguenza del forte vento. Necessario l’intervento dell’ambulanza che ha trasportato Fermin al Centro Medico. Domani sarà operato a Barcellona.

Sul circuito Aspar sono presenti anche altri big della MotoGP: i fratelli Marc e Alex Marquez e Maverick Vinales.

marc marquez aspar circuit

L’Aspar Circuit, del quale vi abbiamo parlato recentemente , è lungo 2.2 chilometri e si trova non lontano da Valencia, tra Guadassuar e Algemesi. Non solo funge da base del team Aspar, ma viene regolarmente utilizzato anche da stelle del MotoGP come Marc Marquez, Jorge Martin, Joan Mir, Fabio Quartararo, Maverick Vinales e Alex Marquez per i loro allenamenti.

