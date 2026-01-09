MotoGP | Guintoli: “Toprak può fare una magia”

Toprak Razgatlioglu, campione del mondo WorldSBK 2025, è uno dei piloti più attesi della prossima stagione di MotoGP dove debutterà con il team Pramac Yamaha. Secondo l’ex pilota francese, Sylvain Guintoli, il pilota turco ha nel proprio DNA le qualità per fare la differenza ma deve prima affrontare un’importante fase di adattamento.

Dichiarazioni Guintoli su Razgatlioglu in MotoGP

“Sta tutto nell’adattarsi ad un pacchetto diverso -ha dichiarato a Crash.net- la prossima stagione per Toprak sarà molto differente per via degli pneumatici, dei dispositivi di abbassamento. Una MotoGP deve essere guidata in modo completamente diverso da una SBK. Ma è un talento, Toprak è uno di quei tipi che riesce a far accadere magie e a fare cose in moto che nessun altro può fare. È un talento davvero speciale. È difficile prevedere come andrà, anche perché non sappiamo ancora quanto sarà forte il pacchetto Yamaha. Ma penso che nel 2027 il DNA delle gomme Pirelli si adatti molto al suo stile, e sappiamo quanto può essere veloce con moto più convenzionali, senza dispositivi di altezza da terra, come nelle Superbike. Quindi credo che sarà un’arma vera. La prossima stagione è un’incognita per via dell’adattamento ma lui è uno di quei ragazzi speciali. Spero davvero che arrivi subito, ma sarà una richiesta enorme. Quella transizione non è facile, e bisogna usare la moto in modo molto diverso. Riuscirà ad eccellere nelle stesse fasi di guida in cui eccelleva sulla BMW? Riuscirà a replicare questo e ottenere un vantaggio sulle moto MotoGP rispetto agli altri piloti MotoGP? Non lo so! Questo è quello che scopriremo. Toprak sa che probabilmente sarà difficile all’inizio ma che prospettiva entusiasmante vederlo in MotoGP!”