MotoGP | Capirossi: “Dal 2027 le moto saranno più lente di 2,5 secondi”

Il 2026 sarà l’ultimo anno con l’attuale regolamento per la MotoGP, al 2027 infatti ci sarà una vera e propria rivoluzione.

Cilindrata ridotta a 850cc, niente abbassatori, aerodinamica ridotta e pneumatici Pirelli. Di questo ha parlato anche Loris Capirossi al podcast di Andrea Migno, Mig Babol.

Secondo Capirossi, che fa parte della Race Direction della MotoGP, con il nuovo regolamento le moto saranno circa 2,5 secondi più lente al giro.

Dichiarazioni Loris Capirossi MotoGP 2027 più lente

“Le moto saranno fino a 2,5 secondi più lente. Sarà proprio come nel 2007, quando sono stati introdotti gli 800cc. All’inizio è normale che vadano più lentamente. Dai dati raccolti dagli ingegneri dei produttori coinvolti nelle prime simulazioni, è chiaro che nel 2027 le moto saranno da 1,5 a 2,5 secondi più lente rispetto a quelle attuali. Gli abbassatori e le ali meno pronunciate, così come il motore da 850 cc, sono decisivi. Le gomme sono un’altra grande incognita: abbiamo piena fiducia in Pirelli, ma veniamo da molti anni con Michelin. Secondo me, le cose si ripeteranno. Di solito all’inizio sarà più lento: le normative sono state adattate proprio per questo motivo, ma con i prossimi passi di sviluppo, torneranno a diventare più veloci.”

