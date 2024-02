MotoGP | Ecco la nuova Aprilia RS-GP 2024 [FOTOGALLERY]

Presentazione Aprilia MotoGP 2024 – E’ stata presentata oggi in Qatar la nuova Aprilia RS-GP che prenderà parte al Campionato del Mondo MotoGP 2024.

I portacolori saranno i confermati Aleix Espargarò e Maverick Vinales, che hanno già provato la nuova Aprilia nei recenti test di Sepang, ma con risultati opposti; bene Espargarò, male Vinales.

Alla presentazione hanno parlato sia i piloti, clicca qui per le dichiarazioni di Espargarò e qui per le dichiarazioni di Vinales, che i responsabili, Massimo Rivola e Romano Albesiano.

Di seguito la Foto Gallery dell’Aprilia RS-GP 2024 che da domani sarà in pista al Lusail International Circuit per gli ultimi due giorni di test pre-season (il 10 marzo il via del Mondiale sempre in Qatar, ndr).

Foto Gallery Presentazione Aprilia RS-GP MotoGP 2024

Clicca qui per le foto della presentazione Aprilia RS-GP 2024

