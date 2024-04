MotoGP | GP Jerez Sprint Race, Mir: “Gara caotica”

MotoGP GP Spagna Jerez Repsol Honda – Joan Mir ha chiuso al decimo posto la Sprint Race del Gran Premio di Spagna, disputata sul circuito Angel Nieto di Jerez.

Il #36 della Honda è stato autore di una buona partenza dalla 20esima posizione e nelle fasi finali di gara era sesto, prima di chiudere decimo a causa del tamponamento da parte dell’ex compagno di squadra Marc Marquez, passato in Ducati, Team Gresini.

Mir è stato polemico nei confronti della direzione gara, che ha penalizzato Marc Marquez con un “drop position”, quando a detta di Mir la stessa situazione tra lui e Quartararo avvenuta nella scorsa stagione, portò un doppio long lap penalty allo spagnolo della Honda.

Dichiarazioni Joan Mir Sprint Race GP Spagna Jerez Honda Repsol MotoGP 2024

“Oggi mi sentivo molto meglio con la moto e stavo guidando bene. Le condizioni non erano facili con alcune zone bagnate ancora in pista ed è stata una gara caotica. Ho fatto un’ottima partenza e ho superato un paio di piloyi, staccandomi dal gruppo dietro di me e sono stato con Raul Fernandez per gran parte della gara. Poi ho avuto un contatto con Marc Marquez e ho perso tre o quattro posizioni. L’anno scorso ci fu un incidente simile tra me e Quartararo e nella gara successiva ricevetti un doppio long lap penalty.”

