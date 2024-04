MotoGP | GP Jerez Sprint Race, Alex Marquez: “Peccato quella pozza alla curva 5”

MotoGP Ducati Gresini – Alex Marquez dopo un partenza brillante a Jerez, è scivolato e non ha concluso la Sprint Race del Gran Premio di Spagna.

Il pilota del Team Gresini è caduto in simultanea con Enea Bastianini e Brad Binder, molto probabilmente per aver preso una pozza d’acqua. Rimane comunque fiducioso per la gara di domani. Ecco cosa ha detto il #73 della Ducati.

Dichiarazioni Alex Marquez Sprint Race GP Jerez MotoGP 2024

“Il fine settimana è stato fino ad ora estremamente positivo e con la partenza di oggi eravamo davvero pronti per un gran risultato. Peccato quella pozza alla curva 5, ci siamo cascati in tre nello stesso momento. Domani c’è da ripetere la partenza e lasciare Jerez con una bella performance.”

