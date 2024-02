SBK | Test Phillip Island: l’ultima prova prima del via della stagione

SBK Test Phillip Island 2024 – Martedì 20 febbraio si terranno a Phillip Island gli ultimi test ufficiali prima dell’inizio di stagione che avverrà proprio sulla pista australiana dal 23 febbraio. Dovevano essere due giorni ma sono stati “tagliati” a causa di problemi logistici, si è ridotta quindi la possibilità di cercare il bandolo della matassa prima del via.

Sarà una stagione, sulla carta, molto interessante. A Jerez Nicolò Bulega ha dimostrato di essere subito veloce in sella alla Ducati, mentre Bautista, tra infortunio e zavorra, sembra essere più in difficoltà, ma potrebbe anche essersi “nascosto”.

Ha stupito a Jerez anche Toprak Razgatlioglu che in sella alla BMW è sembrato subito a suo agio quasi come Jonathan Rea che in sella alla Yamaha è stato veloce ma non velocissima. Occhi puntati ovviamente anche sui nostri porta bandiera. Andrea Locatelli deve trovare qualche decimo così come Axel Bassani in sella alla Kawasaki. Bene Danilo Petrucci, mentre Andrea Iannone sarà chiamato alla prova del nove.

I piloti della Superbike scenderanno in pista martedì 20 febbraio dalle 3:40 alle 7:40 (ora italiana).