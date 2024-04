MotoGP | GP Jerez, anche Vinales cade nella Sprint [VIDEO]

GP Spagna Jerez MotoGP 2024 – Conclusione sulla ghiaia per Maverick Vinales nella Sprint del Gran Premio di Spagna a Jerez de la Frontera, quarto appuntamento del mondiale 2024 di MotoGP. Mentre occupava la terza posizione alle spalle di Jorge Martin e Pedro Acosta, lo spagnolo è incappato in una caduta in curva 5, perdendo di fatto una ghiotta occasione in termini di punti, tra l’altro in una giornata dove la sua Aprilia non stava mostrando un passo in linea con le aspettative di inizio fine settimana. Una giornata da dimenticare che l’iberico proverà a lasciarsi alle spalle in vista della gara vera e propria di domani. Questa, ricordiamo, scatterà alle 14.00 con diretta su Sky Sport MotoGP HD.





