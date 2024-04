MotoGP | GP Jerez, la sfida Martin-Marquez nella Sprint [VIDEO]

GP Spagna Jerez MotoGP 2024 – Vi riportiamo il video della sfida tra Jorge Martin e Marc Marquez nella Sprint Race valida per il Gran Premio di Spagna a Jerez de la Frontera, quarto appuntamento del mondiale 2024 di MotoGP.

A sei tornate dalla conclusione, lo spagnolo della Pramac ha commesso un errore in ingresso di curva 7, favorendo il rientro del portacolori della Gresini. Quest’ultimo ha successivamente provato l’attacco in staccata della 9, riprendendo la leadership della corsa. Una sfida che però non ha avuto un seguito, visto che Marquez – successivamente risuperato da Martin – è caduto a quattro giri dalla fine.

Appuntamento alle 14.00 di domani per la partenza della gara vera e propria sul tracciato di Jerez de la Pronterà.





