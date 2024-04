MotoGP | GP Jerez, Marquez scatta male: la partenza della Sprint [VIDEO]

GP Spagna Jerez MotoGP 2024 – Vi riportiamo la partenza della Sprint Race valida per il Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del mondiale 2024 di MotoGP.

Scattato dalla pole position, Marc Marquez è stato beffato al via da Brad Binder e Jorge Martin, mentre alle sue spalle è andata in scena una bella sfida tra Marco Bezzecchi, Alex Marquez, Pecco Bagnaia e Fabio Di Giannantanio, oltre all’altra Ducati ufficiale di Enea Bastianini. Un bel groppone che ha guidato con non poche difficoltà, viste le condizioni mutevoli della pista a causa della pioggia scesa alla mattina.

Appuntamento alle 14.00 di domani per la gara vera e propria sul tracciato di Jerez de la Frontera, in Spagna.





4.6/5 - (41 votes)