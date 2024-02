MotoGP | Aprilia 2024, Vinales: “Ho fiducia nel lavoro fatto”

Presentazione Aprilia MotoGP 2024 – Maverick Vinales ha parlato durante la presentazione della nuova Aprilia RS-GP 2024, presentazione avvenuta in Qatar, al Lusail International Circuit.

Il #12 della casa veneta che non ha particolarmente brillato nei recenti test di Sepang, rimane comunque fiducioso, viste le tante novità presenti sulla RS-GP 2024.

La parte più visibile è sicuramente l’aerodinamica, ma ogni dettaglio è stato riprogettato ed evoluto. Dal motore V4 alla ciclistica, dall’elettronica alle strategie.

Dichiarazioni Maverick Vinales Presentazione Aprilia RS-GP 2024

“Il nostro 2023 si è chiuso in crescita e voglio continuare questo trend. Il feeling con la squadra è ottimo, durante la pausa invernale mi sono preparato in maniera maniacale ed ho fiducia nel lavoro di Aprilia Racing. Se continueremo a porci l’obiettivo di estrarre il massimo dal nostro pacchetto tecnico in ogni weekend, i risultati arriveranno di conseguenza. I primi test hanno confermato l’altissimo livello del campionato, praticamente ogni pilota ed ogni moto sullo schieramento hanno la possibilità di lottare per il podio. Questo rende la sfida ancora più interessante.”

5/5 - (1 vote)