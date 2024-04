MotoGP | GP Jerez Sprint Race, Di Giannantonio: “Eravamo al limite con le slick”

MotoGP GP Spagna Jerez Ducati VR46 Racing Team – Fabio Di Giannantonio non ha raccolto punti nella Sprint Race del Gran Premio di Spagna.

Dopo la partenza dalla seconda fila, il pilota del VR46 Racing Team si è ritrovato a terra nel corso della terzo giro. Risalito in sella ha tagliato il traguardo in 13esima posizione, prima di essere penalizzato di otto secondi (nessun cambiamento per la classifica finale ndr) per irregolarità nella pressione degli pneumatici.

“Diggia” è comunque fiducioso in ottica gara “lunga” della domenica, ecco cosa ha detto il #49 della Ducati.

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio Sprint Race GP Spagna Jerez MotoGP 2024

“Un peccato la gara di oggi, siamo partiti in condizioni di asciutto, ma era rimasta qualche chiazza d’acqua sul tracciato. Eravamo al limite con le slick e non era semplice capire dove fossero le macchie con il casco indossato. Sono caduto quasi subito dopo il via, ho perso le ali della moto, e ho fatto davvero fatica ad arrivare al traguardo. Tolta la caduta e poi la penalizzazione, posso essere comunque contento della qualifica, siamo lì. Al via potevo essere più attento, non ho frenato abbastanza alla prima curva, il device non si è disinserito e ho perso terreno nel primo settore. Per domani mi sento bene, possiamo fare una bella gara.”

