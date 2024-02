MotoGP | Aprilia 2024, Aleix Espargarò: “Orgoglioso di far parte di questo progetto”

Presentazione Aprilia MotoGP 2024 – Aleix Espargarò ha parlato durante la presentazione della nuova Aprilia RS-GP 2024, avvenuta in Qatar.

Il #41 della casa di Noale si è detto molto fiducioso visto il grande impegno messo dalla casa veneta nel nuovo progetto. Tante le novità, non solo di aerodinamica, ma anche di motore e telaio.

Lo spagnolo scenderà in pista da domani per gli ultimi due giorni di test invernali prima del via della stagione che partirà proprio in Qatar il prossimo 10 marzo.

Dichiarazioni Aleix Espargarò Presentazione Aprilia RS-GP 2024

“La crescita che abbiamo mostrato nelle ultime stagioni è stata incredibile. Sono orgoglioso di far parte di questo progetto che ho sempre definito come la mia seconda famiglia. Nel 2024 dovremo fare un altro passo avanti, l’anno scorso ci è mancata la costanza per lottare fino alla fine ma abbiamo comunque dimostrato di essere un avversario ostico per tutti. Non sarà semplice perchè, anche se sembrava impossibile, il livello della MotoGP è aumentato ulteriormente. Mi sento pronto, fisicamente e mentalmente, e credo nel lavoro dei ragazzi di Aprilia”.

