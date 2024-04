MotoGP | GP Jerez Sprint Race: Quartararo penalizzato, Pedrosa a podio

MotoGP Gp Jerez KTM – Dani Pedrosa ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio di Spagna in quarta posizione, ma dopo la penalità inflitta a Fabio Quartararo, sale sul podio.

Il tester della KTM, approfittando anche delle tante cadute avvenute in gara, si è ritrovato all’ultimo giro a lottare con il pilota della Yamaha, che ha tagliato il traguardo in terza posizione, venendo poi però penalizzato di 8 secondi a causa della pressione delle gomme.

Dichiarazioni Dani Pedrosa Sprint Race GP Spagna Jerez MotoGP 2024

“Le qualifiche sono state un po’ difficili perché era la prima volta che guidavo la moto sul bagnato. Ci mancavano alcune cose nel set-up e nella mappatura per arrivare al punto. Non abbiamo avuto il tempo di mettere a punto la moto – ha spiegato Pedrosa a Speedweek.com – Anche il feeling con le gomme era strano. Meglio di così non potevo fare. Iniziare dal 16° posto non è mai bello, ma la gara ha riservato molte sorprese, in alcune zone era ancora umido. È molto facile lasciare la linea e poi cadere sul bagnato. La partenza è andata bene, ho avuto una buona traiettoria nelle prime due curve. Ero subito dietro a Fabio e volevo superarlo nei primi due giri. Poi ho visto una caduta e un giro dopo un’altra caduta. C’era anche qualcuno nella ghiaia il giro successivo, quindi ho pensato tra me e me: ‘Forse non dovrei rischiare troppo, perché le gomme non sembrano essere ancora in temperatura’. Poi l’ho fatto passo dopo passo e ho seguito Fabio per tutta la gara. Le cadute non si sono fermate e non conoscevo la mia posizione perché ero sempre alla destra di Fabio sul rettilineo, quindi non vedevo la mia tabella. All’ultimo giro pensavo che stessimo lottando per il sesto posto, quindi non volevo rischiare troppo e finire la gara. Alla fine abbiamo perso il podio per pochi millesimi, ma sono contento di portare con me questo risultato. Abbiamo fatto una gara intelligente. Il mio team mi ha detto dopo la gara che abbiamo mancato il podio. È stato solo allora che ho capito quale fosse la posizione in gioco.”

Come detto sopra però il podio è poi arrivato grazie alla penalità inflitta a Quartararo.

Foto: Valter Magatti