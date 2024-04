MotoGP | GP Jerez Sprint Race, Marini: “Gara pazzesca, c’erano molti punti bagnati”

MotoGP GP Spagna Jerez Repsol Honda – Luca Marini non ha concluso la Sprint Race del Gran Premio di Spagna corso a Jerez.

Il #10 del Repsol Honda Team che partiva dalla 22esima casella ha avuto una buona partenza portandosi in 16esima posizione, a ridosso alla Top Ten. Purtroppo così come accaduto a molti suoi colleghi, è caduto non portando a termine la gara.

Dichiarazioni Luca Marini Sprint Race GP Spagna Jerez Honda Repsol MotoGP 2024

“È stata una gara pazzesca, c’erano molti punti bagnati e il vento era molto forte. È stato davvero facile commettere un errore e soprattutto nella gara Sprint, dove tutti spingono molto e cercano di sorpassare molto, è piuttosto difficile. Soprattutto per noi che stiamo lottando in condizioni “normali”, è stato davvero difficile. Sono caduto da solo come tanti altri piloti alla curva cinque. C’era molto vento e una grande zona bagnata all’esterno. Sto bene e ci riproveremo domani.”

4.7/5 - (42 votes)