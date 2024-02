MotoGP | Aprilia 2024, la parola a Rivola ed Albesiano

Presentazione Aprilia MotoGP 2024 – L’amministratore Delegato di Aprilia Racing Massimo Rivola e il direttore tecnico di Aprilia Racing Romano Albesiano hanno parlato durante la presentazione della nuova Aprilia RS-GP MotoGP.

Il 2024 rappresenta per Aprilia l’anno della conferma. L’evoluzione tecnica ha portato moto e team ad un livello mai raggiunto prima ed il reparto corse di Noale guidato da Romano Albesiano ha affrontato questa sfida non tradendo il proprio DNA. Quindi in maniera innovativa, con scelte che hanno fatto scuola e che trovano, nell’ultima evoluzione della RS-GP, una applicazione ancora più spinta.

Da domani in pista in Qatar (dove è avvenuta la presentazione, ndr) per gli ultimi due giorni di test pre-season. Ricordiamo che la prima gara della MotoGP 2024 è in programma sempre in Qatar il prossimo 10 marzo.

Dichiarazioni Massimo Rivola Amministratore Delegato di Aprilia Racing Presentazione RS-GP 2024

“Negli ultimi anni Aprilia Racing ha affrontato un costante processo di crescita. Prima diventando un team ufficiale, poi portando in pista quattro moto grazie al team satellite. Nel 2024 alzeremo ulteriormente l’asticella, visto che Miguel Oliveira inizierà la stagione con una RS-GP nella stessa specifica delle ufficiali e Raùl la riceverà successivamente. Uno sforzo importante per il reparto corse ma anche un segnale dell’evoluzione di questo progetto, sotto tutti i fronti. Non è stato semplice e la stagione si preannuncia ancora più impegnativa, al tempo stesso credo nel potenziale della nostra squadra. E sono orgoglioso di quanto abbiamo dimostrato fino ad oggi, sia dal punto di vista tecnico sia quanto a dedizione ed impegno. Vogliamo essere protagonisti in MotoGP e abbiamo tutte le carte in regola per poterlo fare: quattro piloti di altissimo livello come Aleix, Maverick, Miguel e Raùl, un reparto corse coraggioso e capace di innovare, quel pizzico di orgoglio italiano che nelle corse non guasta.”

Dichiarazioni Romano Albesiano direttore tecnico di Aprilia Racing Presentazione RS-GP 2024

“Il nostro approccio alla stagione 2024 non poteva prescindere dalla buona base costruita specialmente negli ultimi due campionati. La RS-GP è un progetto maturo, fedele alla filosofia Aprilia, che abbiamo cercato di evolvere sotto tutti gli aspetti. La cura aerodinamica è forse quello più evidente, abbiamo introdotto alcuni concetti sicuramente innovativi per migliorare le caratteristiche di carico e penetrazione. Ma ogni dettaglio è stato rivisitato, come d’obbligo in un campionato che ha portato la ricerca tecnologica a livelli mai visti prima. L’avere tre moto con la stessa specifica dall’inizio del campionato contribuirà senza dubbio a velocizzare il nostro processo di crescita, avremo a disposizione molte più informazioni che dovremo poi essere bravi ad analizzare ed interpretare.”

