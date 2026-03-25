MotoGP | GP Austin, Morbidelli: “Pronto e motivato”

Franco Morbidelli non sta vivendo un grande inizio di stagione, il pilota italo-brasiliano del VR46 Racing Team è solamente decimo con 12 punti e ancora non è riuscito a lottare per le posizioni di vertice.

Il #21 della Ducati spera di invertire la rotta ad Austin, teatro della terza tappa della MotoGP 2026, il Gran Premio delle Americhe.

“Morbido” ha vinto nel 2017 (in Moto2) e arriva con l’obiettivo di centrare il suo primo podio nella classe regina su questo tracciato.

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“Sono molto contento di ritornare subito in pista e di farlo ad Austin, un tracciato molto bello. Mi porto ancora dietro l’energia del pubblico brasiliano, che mi ha motivato e dato tanta carica. Inoltre, per il Gran Premio degli Stati Uniti avremo una livrea speciale disegnata nuovamente per Aldo Drudi e presentata a New York. Un evento storico che solo questo team poteva organizzare. La giornata è stata poi fantastica, ed era la mia prima volta nella Grande Mela. Ora siamo davvero pronti e motivati per affrontare il weekend al Circuito delle Americhe.”

Il weekend di Austin rappresenta un momento cruciale per Morbidelli, che ha bisogno di una svolta per dare un senso diverso a questo inizio di stagione. Le prime due gare hanno mostrato un pilota veloce a tratti, ma ancora lontano dalla costanza necessaria per stare con i migliori. La Ducati del VR46 Racing Team ha dimostrato di avere un buon potenziale, come confermato dai risultati del compagno di squadra Di Giannantonio (che però guida l’ultima evoluzione della Desmosedici GP, ndr), ma Morbidelli non è ancora riuscito a sfruttarla appieno.

Austin, però, è una pista che potrebbe aiutarlo. Il Circuit of The Americas è un tracciato tecnico, impegnativo, che premia i piloti capaci di adattarsi rapidamente alle condizioni e di mantenere un ritmo costante nelle sezioni più guidate. Morbidelli, storicamente molto sensibile nella gestione della moto e del grip, potrebbe trovare qui un terreno favorevole per esprimere il suo stile di guida pulito e rotondo.

Il VR46 Racing Team, dal canto suo, sta lavorando intensamente per metterlo nelle condizioni migliori. La nuova livrea speciale, presentata a New York, ha creato un clima di entusiasmo attorno alla squadra, e Morbidelli ha sottolineato quanto quell’evento lo abbia caricato dal punto di vista emotivo. Ritrovare motivazione e serenità è fondamentale per un pilota che vive molto di sensazioni e che, quando si sente a posto, può essere estremamente competitivo.

Dal punto di vista tecnico, Austin richiederà una moto stabile in frenata e agile nei cambi di direzione, due aspetti su cui la Ducati ha lavorato molto durante l’inverno. Se Morbidelli riuscirà a trovare un buon feeling già dalle prime sessioni, potrà costruire un weekend solido e finalmente avvicinarsi alle posizioni che contano.

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