MotoGP | GP Austin, Di Giannantonio: “Siamo davvero molto carichi”

Fabio Di Giannantonio ha avuto un ottimo inizio di stagione e dopo due gare è in quarta posizione nella classifica generale con 37 punti.

Il pilota del VR46 Racing Team dopo essere stato battuto da Marc Marquez nella Sprint Race, si è rifatto nella gara “lunga” della domenica, dove ha chiuso terzo proprio davanti al nove volte iridato della Ducati.

Prima di arrivare ad Austin è entrato pienamente nello stile statunitense: con la squadra è partito dall’Edge di Hudson Park, dove la livrea per il Gran Premio degli Stati Uniti è stata svelata con Manhattan come sfondo. Questo evento storico ha rappresentato l’inizio di una vera giornata americana: i piloti del Pertamina Enduro VR46 Racing Team hanno passeggiato per New York City, facendo tappa da Joe’s Pizza e visitando l’iconico NYSE. La giornata si è conclusa con la presenza, in prima fila, alla partita NBA tra New York Knicks e New Orelans Pelicans.

Austin è tra i circuiti preferiti del #49 della Ducati, che è salito sul terzo gradino del podio la scorsa stagione con livrea speciale NFL, dopo aver conquistato la prima fila in qualifica. Il pilota romano ha ance ottenuto il terzo posto nel 2017 (Moto3) e il secondo nel 2021 (Moto2).

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio Preview GP delle Americhe Austin Pertamina Enduro VR46 Racing Team MotoGP 2026

“Austin è una delle mie piste preferite, il Gran Premio degli Stati Uniti è tra quelli che amo di più nel calendario. Sia la pista che l’atmosfera sono fantastiche. Non vedo l’ora di essere ad Austin, dove ci aspettiamo di vivere un altro weekend spettacolare come è stato quello del Brasile. Dopo il doppio podio di Goiânia, arriviamo negli Stati Uniti grande motivazione anche per questa livrea speciale, che è bellissima e piena di colori. Abbiamo trascorso una giornata storica e splendida a New York, con la presentazione della livrea all’Edge di Hudson Yards, visitando la NYSE e assistendo alla partita NBA. Siamo davvero molto carichi.”

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