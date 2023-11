Moto3 | Gp Valencia Prove 2: Holgado precede Oncu

Moto3 GP Valencia Prove 2 – Daniel Holgado è stato il più veloce al termine del turno di Prove 2 del Gran Premio della Comunitat Valenciana, 20sima ed ultima tappa della Moto3 2023. La sessione è stata interrotta in anticipo a causa di un incidente tra David Alonso e Ayumu Sasaki, fortunatamente senza conseguenze. In questo turno ci sono state diverse cadute, tra le quali quelle di David Munoz, Deniz Oncu e Syariffudin Azman (piloti fortunatamente OK, ndr).

Tornando alla sessione, Daniel Holgado (Red Bull KTM Tech3) come detto ha registrato il miglior tempo in 1:38.706, precedendo Deniz Oncu (Red Bull KTM Ajo) e Joel Kelso (CFMOTO PruestelGP).

Quarto tempo per Adrian Fernandez (Leopard Racing), seguito da Ivan Ortola (Angeluss Team) e Jaume Masia (Leopard Racing).

In settima posizione troviamo Ryusei Yamanaka (GASGAS Aspar Team), davanti a Collin Veijer (Husqvarna IntactGP). A chiudere la TOP 10 troviamo Diogo Moreira (MT Helmets) e Vicente Perez (BOE Motorsport).

Il migliore degli italiani è Filippo Farioli, quattordicesimo. Gli altri italiani: 15esimo Romano Fenati, 17esimo Stefano Nepa, 19esimo Riccardo Rossi, 20esimo Matteo Bertelle.

