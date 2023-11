MotoGP | Taramasso (Michelin) su Martin: “Dai dati analizzati non è emerso nulla di anomalo”

MotoGP Valencia Michelin – Piero Taramasso, Motorsport Manager della sezione due ruote di Michelin, ha parlato alla stampa a Valencia, teatro dell’ultimo appuntamento della MotoGP 2023.

Oggetto della conferenza la performance di Jorge Martin nel Gran Premio del Qatar, dove dopo aver vinto la Sprint Race, il #89 del Pramac Racing non è andato oltre il decimo posto nella gara “lunga” della domenica, perdendo punti preziosi nella lotta per il Campionato.

Dichiarazioni Piero Taramasso Situazione Pneumatico Jorge Martin GP Qatar 2023

“Dopo il Gran Premio del Qatar e le dure parole di Jorge (Martin), che comunque comprendiamo visto che lotta per il Campionato, Michelin ha preso molto seriamente la situazione ed abbiamo analizzato tutti i processi, dalla produzione, al controllo qualità, alla spedizione, allo stoccaggio e tutto era ok. Come secondo step abbiamo analizzato i dati e ringraziamo Pramac e Ducati, certamente in tre giorni non si è riusciti ad analizzarli tutti. Abbiamo condiviso il feedback con Ducati e Pramac ed entrambi siamo d’accordo nel dire che la prestazione di Jorge non è stata quella aspettata. In questo momento non abbiamo però una risposta chiara alla sua performance, dobbiamo ancora analizzare diverse cose e ci vorrà del tempo. Per quanto riguarda lo spinning avuto in partenza, non abbiano di dati, ma abbiamo quelli del sighting lap e tutto era regolare. La Michelin continuerà ad analizzare la gomma, ma ci vorrà del tempo, almeno un mese e mezzo. Lo stoccaggio è una parte molto importante, vengono controllati temperatura e umidità ed abbiamo un controllo qualità molto avanzato, tutte le gomme della MotoGP vengono controllate una ad una. Le gomme vengono tenute ad una temperatura di 20 gradi ad ogni spostamento e anche in circuito e dopo la produzione il pneumatico è stato spedito e poi stoccato alle giuste temperature.”

