Moto3 | Gp Malesia: gara posticipata, bruttissimo incidente tra Rueda e Dettwiler

L'incidente è avvenuto durante il giro di allineamento della classe Moto3

di Alessio Brunori26 Ottobre, 2025
06:06 – Al momento, non si sa di più sullo stato di salute di Rueda o Dettwiler

06:02 – La Moto3 partirà alle ore 13:45 locali, 06:45 italiane

05:58 – Il nuovo programma prevede la partenza della MotoGP alle 15 locali (08:00 italiane, orario canonico, ndr), mentre la Moto2 sarà posticipata alle 16:30 locali, 09:30 italiane

05:55 – Gara al momento confermata, la pitlane sarà aperta alle 13:40 locali, 06:40 orario italiano, lunghezza 10 giri

05:52 – I team della Moto3 sono già tornati ai box, ma tutto è ancora in corso di definizione. La gara non è certa di essere disputata

05:47 – Partito anche il secondo elicottero, con a bordo il secondo pilota

05:43 – Giovanni Zamagni, inviato di Sky Sport ha precisato che un pilota è stato portato via in elicottero (dovrebbe essere Dettwiler, ndr) mentre il secondo dopo essere stato portato al centro medico dovrebbe essere portato in ospedale con un secondo elicottero

05:40 – Nel luogo dell’incidente è stato messo del filler e la Safety Car è in pista

05:38 – Il Dott. Charte, Responsabile Medico della MotoGP, al momento non ha rilasciato nessuna dichiarazione

05:32 – L’informazione ufficiale parla invece di entrambi i piloti trasportati in elicottero

05:31 – Al centro medico sembra essere arrivato Rueda, il fratello sta infatti correndo verso quella direzione, mentre l’elicottero sta partendo dal punto dell’incidente

Incidente nel giro di allineamento tra Noah Dettwiler e Josè Antonio Rueda

Il Gran Premio della Malesia classe Moto3 è stato al momento posticipato con gara accorciata di 5 giri a causa di un bruttissimo incidente.

Il Campione del Mondo Josè Antonio Rueda in sella alla sua KTM, ha tamponato violentemente la KTM di Noah Dettwiler nel giro di allineamento, quindi a gara non iniziata.

Il pilota svizzero sembra aver rallentato a causa di un problema tecnico, guardava infatti in basso a sinistra della sua moto e lo spagnolo non accorgendosi e arrivando ad una velocità nettamente superiore, lo ha preso in pieno.

Si parla di piloti coscienti, ma al momento nessuno dei due è stato portato al centro medico. L’elicottero dei soccorsi si è portato sul luogo dell’incidente.

Foto MotoGP SBK

