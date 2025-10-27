Moto3 | Aggiornamento condizioni Noah Dettwiler

Poco fa, il team CIP Green Power, ha diramato un nuovo comunicato stampa in merito alle attuali condizioni di salute del pilota Noah Dettwiler, rimasto gravemente ferito durante il giro di formazione del Gran Premio della Malesia, dopo essere stato colpito da José Antonio Rueda. Il pilota svizzero, ieri è stato sottoposto a diversi interventi chirurgici e attualmente le sue condizioni sono stabili, seppur purtroppo critiche.

Comunicato stampa CIP Green Power su Noah Dettwiler

“Noah è stato sottoposto a diversi interventi chirurgici nelle ultime ore che hanno avuto esito positivo. Secondo quando dichiarato dai dottori che lo hanno in cura, le condizioni sono stabili ma rimangono critiche. Apprezziamo il vostro interesse e vi chiediamo che la privacy di Noah e della sua famiglia venga rispettata. Grazie a tutti per i messaggi e per il vostro incredibile supporto”

Forza Noah, continua a lottare!