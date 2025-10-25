MotoGP | GP Malesia Sprint Race, Di Giannantonio: “Mi aspettavo di più”

GP Malesia Sepang Pertamina Enduro VR46 Racing Team MotoGP 2025 – Fabio Di Giannantonio ha concluso la Sprint Race del Gran Premio della Malesia fuori dalla zona punti in nona posizione. Il pilota del team VR46 ha ammesso che la moto si comportava in modo strano e non ha voluto prendere ulteriori rischi.

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio Sprint Race GP Malesia Sepang Pertamina Enduro VR46 Racing Team MotoGP 2025

“Mi aspettavo qualcosa di più: abbiamo fatto delle modifiche per la gara che hanno migliorato molto soprattutto sul posteriore della moto. Ma stiamo analizzando l’anteriore, che si comportava in maniera un po’ strana e avevo molto front lock. Ho rischiato di cadere cinque volte, salvandola con il gomito. Ma la velocità era buona, nel gruppo in cui ero mi sentivo più veloce, ogni volta che perdevo, recuperavo subito. Il livello è altissimo, perciò è normale che ogni minima differenza faccia molto in termini di risultato. Per domani puntiamo a recuperare più posizioni possibili continuando in questa direzione”

2.5/5 - (11 votes)