Moto3 | Gp Malesia: prima vittoria per Furusato e primo successo Honda 2025

Moto3 Gp Malesia Sepang Gara – Primo successo in carriera per Taiyo Furusato che vince il Gran Premio della Malesia, ridotto a 10 giri dopo il terribile incidente nel giro di allineamento tra il Campione del Mondo Josè Antonio Rueda e Noah Dettwiler.

Il pilota della Honda vince la sua prima gara e interrompe il dominio della KTM, regalando alla Honda il primo successo del 2025. Il #72 del Team Asia è partito benissimo dalla seconda casella e giro dopo giro ha allungato andando a tagliare il traguardo con oltre due secondi di vantaggio sul più vicino degli inseguitori, Angel Piqueras, rider KTM MT Helmets – MSI.

Terzo gradino del podio per Adrian Fernandez (Honda Leopard Racing), con il #31 arrivato in volata per il secondo post, sfuggitogli per soli 0.366s.

Quarto sotto alla bandiera a scacchi il secondo rider Leopard Racing, il pole-man David Almansa, che ha preceduto Ryusei Yamanaka (KTM MT Helmets – MSI) e Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo).

Settimo all’arrivo ma “Rookie of The Year” Maximo Quiles, che in gara è stato autore di un salvataggio alla Marc Marquez, con l’anteriore della sua KTM che lo aveva “lasciato” ma che è poi stato ripreso con ginocchio e gomito. Il pilota del Team Aspar ha preceduto Scott Ogden (KTM CIP Green Power) e Brian Uriarte (KTM Intact GP), che sostituisce l’infortunato David Munoz. In Top Ten anche Valentin Perrone (Red Bull KTM Tech3).

Il migliore dei piloti italiani è Luca Lunetta, 11esimo con la Honda del SIC58 Squadra Corse. Poteva essere Guido Pini il migliore, ma dopo una gara corsa in testa e con il podio a portata di mano, il rider toscano è scivolato a due tornate dal termine dopo un piccolo errore di Adrian Fernandez. Ripartito ha chiuso 16esimo, appena fuori dalla zona punti.

A punti sono andati invece Joel Kelso (KTM LEVELUP-MTA), 12esimo, Marco Morelli (Honda Mlav Racing), Nicola Carraro (Honda Snipers) ed Eddie O’Shea (Honda Mlav Racing).

Riccardo Rossi (Honda Snipers) ha chiuso 18esimo, Matteo Bertelle (KTM LEVELUP-MTA), 20esimo e Stefano Nepa (Honda SIC58 Squadra Corse), 22esimo.

Tornando all’incidente tra Rueda e Dettwiler avvenuto nel giro di allineamento non si hanno ancora notizie ufficiali, restate sintonizzati per avere le novità.

