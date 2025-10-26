Moto3 | Gp Malesia: prima vittoria per Furusato e primo successo Honda 2025
Sul podio Angel Piqueras e Adrian Fernandez
Moto3 Gp Malesia Sepang Gara – Primo successo in carriera per Taiyo Furusato che vince il Gran Premio della Malesia, ridotto a 10 giri dopo il terribile incidente nel giro di allineamento tra il Campione del Mondo Josè Antonio Rueda e Noah Dettwiler.
Il pilota della Honda vince la sua prima gara e interrompe il dominio della KTM, regalando alla Honda il primo successo del 2025. Il #72 del Team Asia è partito benissimo dalla seconda casella e giro dopo giro ha allungato andando a tagliare il traguardo con oltre due secondi di vantaggio sul più vicino degli inseguitori, Angel Piqueras, rider KTM MT Helmets – MSI.
Terzo gradino del podio per Adrian Fernandez (Honda Leopard Racing), con il #31 arrivato in volata per il secondo post, sfuggitogli per soli 0.366s.
Quarto sotto alla bandiera a scacchi il secondo rider Leopard Racing, il pole-man David Almansa, che ha preceduto Ryusei Yamanaka (KTM MT Helmets – MSI) e Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo).
Settimo all’arrivo ma “Rookie of The Year” Maximo Quiles, che in gara è stato autore di un salvataggio alla Marc Marquez, con l’anteriore della sua KTM che lo aveva “lasciato” ma che è poi stato ripreso con ginocchio e gomito. Il pilota del Team Aspar ha preceduto Scott Ogden (KTM CIP Green Power) e Brian Uriarte (KTM Intact GP), che sostituisce l’infortunato David Munoz. In Top Ten anche Valentin Perrone (Red Bull KTM Tech3).
Il migliore dei piloti italiani è Luca Lunetta, 11esimo con la Honda del SIC58 Squadra Corse. Poteva essere Guido Pini il migliore, ma dopo una gara corsa in testa e con il podio a portata di mano, il rider toscano è scivolato a due tornate dal termine dopo un piccolo errore di Adrian Fernandez. Ripartito ha chiuso 16esimo, appena fuori dalla zona punti.
A punti sono andati invece Joel Kelso (KTM LEVELUP-MTA), 12esimo, Marco Morelli (Honda Mlav Racing), Nicola Carraro (Honda Snipers) ed Eddie O’Shea (Honda Mlav Racing).
Riccardo Rossi (Honda Snipers) ha chiuso 18esimo, Matteo Bertelle (KTM LEVELUP-MTA), 20esimo e Stefano Nepa (Honda SIC58 Squadra Corse), 22esimo.
Tornando all’incidente tra Rueda e Dettwiler avvenuto nel giro di allineamento non si hanno ancora notizie ufficiali, restate sintonizzati per avere le novità.
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Moto3 Gara Sepang - Malesia - I tempi
|Pos
|Num
|Pilota
|Moto
|Team
|Tempo
|Gap
|1
|72
|Taiyo Furusato
|Honda Team Asia
|22:03.888
|2
|36
|Angel Piqueras
|Frinsa - Mt Helmets - Msi
|+2.259
|3
|31
|Adrian Fernandez
|Leopard Racing
|+2.625
|4
|22
|David Almansa
|Leopard Racing
|+4.167
|5
|6
|Ryusei Yamanaka
|Frinsa - Mt Helmets - Msi
|+4.338
|6
|83
|Alvaro Carpe
|Red Bull Ktm Ajo
|+4.429
|7
|28
|Maximo Quiles
|Cfmoto Power Electronics Aspar Team
|+4.496
|8
|19
|Scott Ogden
|Cip Green Power
|+4.678
|9
|51
|Brian Uriarte
|Liqui Moly Dynavolt Intact Gp
|+4.729
|10
|73
|Valentin Perrone
|Red Bull Ktm Tech3
|+6.309
|11
|58
|Luca Lunetta
|Sic58 Squadra Corse
|+6.633
|12
|66
|Joel Kelso
|Levelup-mta
|+6.960
|13
|95
|Marco Morelli
|Gryd - Mlav Racing
|+8.065
|14
|10
|Nicola Carraro
|Rivacold Snipers Team
|+8.238
|15
|8
|Eddie O'shea
|Gryd - Mlav Racing
|+11.612
|16
|94
|Guido Pini
|Liqui Moly Dynavolt Intact Gp
|+11.807
|17
|78
|Joel Esteban
|Cfmoto Power Electronics Aspar Team
|+19.512
|18
|54
|Riccardo Rossi
|Rivacold Snipers Team
|+19.592
|19
|21
|Ruche Moodley
|Denssi Racing - Boe
|+19.890
|20
|18
|Matteo Bertelle
|Levelup-mta
|+19.891
|21
|5
|Tatchakom Buasri
|Honda Team Asia
|+20.048
|22
|82
|Stefano Nepa
|Sic58 Squadra Corse
|+20.262
Sepang - Malesia - Risultati Gara
Clicca qui per entrare nella sezione Risultati e vedere tutte le statistiche
Leggi altri articoli in Moto3
You must be logged in to post a comment Login