Moto3 | Gp Indonesia Qualifiche: Ortolà, pole con record, Lunetta è sesto

Moto3 GP Indonesia Qualifiche – Ivan Ortolà ha conquistato la pole position del Gran Premio d’Indonesia classe Moto3, 15esimo appuntamento del Motomondiale 2024.

Il pilota del Team MT Helmets – MSI che ha stabilito anche il nuovo record della pista in 1:37.332, dovrà però scontare due long lap penalty a causa di una penalità inflitta per slow-sector nel turno mattutino. Per il #48 quarta pole in carriera.

In prima fila partiranno anche Collin Veijer su Husqvarna del Team Intact GP, staccato di 0.257s e Taiyo Furusato, Honda Team Asia che paga 0.369s.

Seconda fila per la Honda Leopard di Adrian Fernandez, per il leader della classifica iridata David Alonso (CFMoto Aspar) e per il migliore dei piloti italiani, Luca Lunetta, rider Honda SIC58 Squadra Corse. Il #58 era stato il più veloce della sessione mattutina, ma era scivolato a fine turno.

Il giapponese del Team Intact GP, Tatsuki Suzuki aprirà la terza fila e avrà accanto a se Joel Kelso su KTM del Team

BOE Motorsports e il rookie Honda Leopard, Angel Piqueras.

Decimo tempo per Josè Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo), seguito dal nostro Stefano Nepa (KTM MTA), con quest’ultimo che dovrà scontare al pari di Ortolà e per lo stesso motivo un doppio long lap.

Daniel Holgado dopo il bruttissimo incidente della mattinata (clicca qui per saperne di più sull’incidente tra Holgado e Roulstone) ha chiuso 14esimo, davanti a David Almansa (Honda Snipers) e Filippo Farioli (Honda SIC58 Squadra Corse). Diciottesimo tempo per Riccardo Rossi (KTM CIP), mentre non avevano passato la Q1 Nicola Carraro (KTM MTA) e Matteo Bertelle (Honda Snipers) che scatteranno dalla 21esima e 24esima casella.

