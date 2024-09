MotoGP | Gp Giappone: Remy Gardner sostituirà Cal Crutchlow

MotoGP Yamaha Monster – Sarà Remy Gardner, rider Yamaha Superbike a sostituire l’infortunato Cal Crutchlow nel Gran Premio di del Giappone, 16esimo appuntamento della MotoGP 2024.

Crutchlow, tester Yamaha sarebbe dovuto essere in pista come wild card, ma un infortunio alla mano non glielo ha permesso.

Per Gardner non sarà la prima gara con la M1, aveva già guidato la moto della casa di Iwata in occasione del Gran Premio di Germania e in quello di Gran Bretagna.

Dichiarazioni Remy Gardner Gp Giappone MotoGP 2024

“Sono davvero emozionato di correre in Giappone, è un paese che mi è sempre piaciuto visitare durante i Gran Premi, ma andare in Giappone e correre per un produttore giapponese in MotoGP di fronte ai fan giapponesi sarà qualcosa di speciale. È bello che, dopo Sachsenring e Silverstone, la Yamaha mi abbia chiesto di tornare. Hanno chiaramente la sensazione che io porti qualcosa al programma di sviluppo, quindi spero che potremo avere un weekend produttivo anche a Motegi. Sarà un periodo impegnativo per me con cinque gare in cinque settimane, ma comunque guido le moto quasi ogni weekend, quindi non è una novità per me!”

