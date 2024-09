MotoGP | Gp Indonesia Qualifiche: Martin, pole con record, Bezzecchi è secondo

MotoGP Gp Indonesia Qualifiche – Pole position con tanto di record di record della pista per Jorge Martin al Mandalika International Circuit, 15esimo appuntamento della MotoGP 2024, il Gran Premio d’Indonesia.

Lo spagnolo del Pramac Racing in sella alla Ducati Desmosedici GP 24 Factory ha fatto segnare il best-lap con il crono di 1:29.088, tempo inavvicinabile per tutti. Per “Martinator” si tratta della 19esima pole in MotoGP, 40esima in carriera. Per la Ducati 12esima pole stagionale, quinta consecutiva, 100esima nella storia.

In prima fila con il #89 un grande Marco Bezzecchi, che scivolato alla fine della sessione, è riuscito a risalire in sella chiudendo a 0.535s dallo spagnolo, mettendo la Ducati del VR46 Racing Team davanti alla KTM RC16 del rookie Pedro Acosta unica moto della casa austriaca in Q2.

Seconda fila per le Ducati ufficiali di Pecco Bagnaia ed Enea Bastianini (scivolato senza conseguenze, ndr) e per la migliore delle moto giapponesi, la Yamaha YZR-M1 del francese Fabio Quartararo. I tre sono staccati dalla vetta rispettivamente di 0.657s, 0.704s e 0.760s.

Ottima anche la prestazione di Johann Zarco, che dopo aver portato la Honda del Team LCR alla fase finale delle qualifiche, ha chiuso settimo, portando la sua RC213V davanti alle Ducati di Fabio di Giannantonio (VR46 Racing Team, ancora molto dolorante alla spalla sinistra) e Franco Morbidelli (Pramac Racing). Per la Honda miglior qualifica stagionale con il nuovo pacchetto aerodinamico promosso nei test post Misano 1 che sembra funzionare.

Quarta fila per Maverick Vinales su Aprilia Factory, Raul Fernandez su Aprilia Trackhouse e Marc Marquez, Ducati Gresini.

Qualifiche da dimenticare per l’otto volte iridato, scivolato due volte nella fase cruciale della sessione la prima alla curva 15 mentre seguiva Martin e la seconda alla curva 10, mentre era dietro a Bagnaia. Per il prossimo team-mate di Bagnaia nessun tempo registrato ed ultima posizione della Q2 e una terza caduta mentre provava a ripartire, con tanto di bandiera gialla che ha rovinato il giro di molti piloti, tra cui lo stesso Bagnaia e Morbidelli.

Non hanno passato la Q1 Aleix Espargarò (scivolato senza conseguenze alla fine del turno, ndr), che partirà 13esimo, Alex Marquez (caduto rovinosamente al termine della sessione, ndr) 14esimo, Alex Rins 15esimo, Jack Miller 16esimo, Luca Marini 17esimo, Takaaki Nakagami 18esimo, Brad Binder (problema tecnico a fine sessione per il sud-africano della KTM, ndr) 19esimo, Joan Mir 20esimo e Augusto Fernandez 21esimo.

Ricordiamo che è assente Miguel Oliveira che in un brutto high-side avvenuto ieri ha riportato la frattura del polso destro. Il portoghese del Team Trackhouse Aprilia rischia di saltare anche il Gran Premio del Giappone in programma la settimana prossima.

