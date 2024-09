Moto3 | Gp Indonesia Prove 2: Lunetta da record, brutto incidente Holgado Vs Roulstone

Moto3 GP Indonesia Prove 2 – Luca Lunetta in sella alla Honda ha stabilito il miglior tempo della seconda ed ultima sessione di pre-qualifica della classe Moto3 al Mandalika International Circuit, tracciato che ospita il Gran Premio d’Indonesia, 15esimo appuntamento del Motomondiale 2024.

Il pilota del SIC58 Squadra Corse ha fatto segnare il best-lap di 1:37.384, nuovo record del circuito indonesiano. Dietro al #58 (scivolato a fine sessione senza conseguenze, ner) troviamo staccato di 0.266s l’olandese Collin Veijer su Husqvarna Intact GP e il team-mate Filippo Farioli, +0.384s.

Ivan Ortolà con la KTM del Team MT Helmets – MSI è quarto, davanti al leader della classifica iridata David Alonso (CFMoto Aspar), Tatsuki Suzuki (Husqvarna Intact GP), Taiyo Furusato (Honda Team Asia) e al team-mate Ryusei Yamanaka.

Chiudono la Top Ten i piloti KTM BOE Motorsports Joel Kelso e David Munoz. Qualificati direttamente alla Q2 anche i piloti Honda Leopard Adrian Fernandez e Angel Piqueras, Daniel Holgado (Red Bull GASGAS Tech3) e con il crono fatto registrare ieri David Almansa (Honda Snipers).

Da segnalare il pericolosissimo incidente tra Jacob Roulstone e il suo compagno di squadra Holgado. Quest’ultimo ha sorpassato il #12 ma subito dopo ha perso l’avantreno della sua moto, finendo per venire travolto. Immagini da brivido, ma miracolosamente entrambi i piloti si sono rialzati indenni, anche se Holgado passarà sicuramente dal centro medico.

Teammates @daniholgado96 and Roulstone had a massive off 😱

Glad to see that both are on their feet 👍#IndonesianGP 🇮🇩

