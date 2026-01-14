News Ticker

MotoGP | Presentazione Aprilia Racing 2026 in Live Streaming [VIDEO]

Segui con noi l'evento a partire dalle 12:00

di Alessio Brunori14 Gennaio, 2026
MotoGP | Presentazione Aprilia Racing 2026 in Live Streaming [VIDEO] MotoGP | Presentazione Aprilia Racing 2026 in Live Streaming [VIDEO]

E’ ancora tempo di presentazioni, dopo il Team Pramac Yamaha di Jack Miller e Toprak Razgatlioglu e il Ducati VR46 Racing Team di Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli, tocca al Team Aprilia Racing.

Il Team di Noale, porterà in pista una line-up confermata. In sella alle RS-GP ci saranno ancora il nostro Marco Bezzecchi e lo spagnolo Jorge Martin, con il confermato Fabiano Sterlacchini come Direttore Tecnico.

L’evento si terrà negli studi di Sky a Rogoredo ma potrete seguire la presentazione anche su questa pagina in live streaming a partire dalle 12:00.

PRESENTAZIONE APRILIA RACING MOTOGP 2026 DALLE 12:00

Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Tags
Leggi altri articoli in News Ticker

Lascia un commento

You must be logged in to post a comment Login

Articoli correlati

Foto MotoGP SBK

motogp-presentazione-livrea-ducati-vr46-2026-00035motogp-presentazione-livrea-ducati-vr46-2026-00009motogp-presentazione-livrea-ducati-vr46-2026-00048motogp-presentazione-livrea-ducati-vr46-2026-00049motogp-presentazione-livrea-ducati-vr46-2026-00028motogp-presentazione-livrea-ducati-vr46-2026-00024motogp-presentazione-livrea-ducati-vr46-2026-00011motogp-presentazione-livrea-ducati-vr46-2026-00001motogp-presentazione-livrea-ducati-vr46-2026-00054motogp-presentazione-livrea-ducati-vr46-2026-00066motogp-presentazione-livrea-ducati-vr46-2026-00052motogp-presentazione-livrea-ducati-vr46-2026-00043

Classifiche

MotoGP

Moto2

Moto3

Classifiche Team

MotoGP

Moto2

Moto3

Ultime news