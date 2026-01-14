MotoGP | Presentazione Aprilia Racing 2026 in Live Streaming [VIDEO]

E’ ancora tempo di presentazioni, dopo il Team Pramac Yamaha di Jack Miller e Toprak Razgatlioglu e il Ducati VR46 Racing Team di Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli, tocca al Team Aprilia Racing.

Il Team di Noale, porterà in pista una line-up confermata. In sella alle RS-GP ci saranno ancora il nostro Marco Bezzecchi e lo spagnolo Jorge Martin, con il confermato Fabiano Sterlacchini come Direttore Tecnico.

L’evento si terrà negli studi di Sky a Rogoredo ma potrete seguire la presentazione anche su questa pagina in live streaming a partire dalle 12:00.

PRESENTAZIONE APRILIA RACING MOTOGP 2026 DALLE 12:00