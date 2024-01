MotoGP | Valentino Rossi: “Orgoglioso della partnership con Pertamina Enduro”

Non poteva mancare alla presentazione del Pertamina Enduro VR46 Racing Team che si è tenuta oggi pomeriggio a Riccione e che potete rivedere a questo link il team owner, Valentino Rossi. Il nove volte Campione del mondo si è detto particolarmente orgoglioso per i traguardi raggiunti dal suo team alla terza stagione in MotoGP e per la nuova partnership con l’azienda petrolifera indonesiana.

Dichiarazioni Valentino Rossi su Pertamina Enduro VR46 Racing Team

“La storia del team è lunga, questa è la terza stagione in MotoGP arrivando dalla Moto3. Abbiamo sempre avuto grandi partnership nel passato ma siamo particolarmente contenti ed orgogliosi di questa partnership con Pertamina Enduro perché sarà molto importante e anche perché l’Indonesia è uno dei posti più importanti per la MotoGP nel mondo. La passione è incredibile e se capiti nelle vie vedi tantissimi scooter che ricordano i nostri anni ’89 -’90, tutte le persone che vanno velocissime, portando il numero 46 sui caschi quindi siamo molto contenti”

Dichiarazioni Valentino Rossi su livrea Aldo Drudi

“Io non ho mai smesso di lavorare con Aldo perché abbiamo fatto i caschi anche per la mia carriera in macchina. Lavoriamo insieme da quando ero un bambino ed è sempre divertente il processo perché ci si trova da Aldo con tutti i suoi collaboratori e si discute sui problemi e sulle criticità. Abbiamo lasciato Aldo esprimersi”

Dichiarazioni Valentino Rossi su Ducati Pertamina Enduro VR46 Racing Team

“Sono bellissime, sono venute bene e adesso ci manca solo di farle andare forte”