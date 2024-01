MotoGP | Ecco la nuova livrea della Ducati VR46 Racing Team 2024 [FOTO]

MotoGP Ducati VR46 Racing Team – E’ stata presentata oggi al Palariccione la nuova Ducati del Pertamina Enduro VR46 Racing Team che prenderà parte al Mondiale MotoGP 2024 con Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio.

Nuovi colori per una formazione rinnovata, perso Luca Marini passato in Honda Repsol, è arrivato Fabio Di Giannantonio, che con un finale di stagione 2023 in crescendo (podi e una vittoria, ndr) si è guadagnato la permanenza in Top Class.

Ricordiamo che il Motomondiale 2024 inizierà nel weekend dall’otto al 10 marzo sul circuito di Lusail, in Qatar e che dal sei all’otto febbraio ci saranno i test ufficiali a Sepang.

Foto Gallery Ducati Desmosedici GP VR46 Racing Team Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio

