MotoGP | Presentazione VR46 Racing Team 2024 in streaming [VIDEO]

Presentazione Pertamina Enduro VR46 Racing Team 2023 – Sarà presentato mercoledì 24 gennaio 2024 alle ore 15:00 il Team Pertamina Enduro VR46 che svelerà la livrea delle nuove Ducati Desmosedici con la quale gareggeranno Marco Bezzecchi e Fabio di Giannantonio nel Campionato del Mondo MotoGP.

La presentazione si svolgerà al Palariccione e sancirà una nuova sinergia, quella tra il colosso indonesiano dei lubrificanti e il Team di Tavullia, che sarà sugellata, alla presenza di tutto il management, proprio sul palco del Palazzo dei Congressi della cittadina romagnola.

Potrete seguire l’evento in live streaming in questa pagina, a partire dalle 15:00 e Bezzecchi e Di Giannantonio sveleranno FLUO STREAM e i colori delle Ducati Desmosedici GP con cui saranno schierati sulla griglia di partenza del prossimo Campionato (prima gara in Qatar il 10 marzo, ndr).

Video Presentazione Pertamina Enduro VR46 Racing Team 2023 Fabio di Giannantonio Marco Bezzecchi